মানুষই ক্ষমতার মালিক—এ বিশ্বাস থেকে রাজনীতি করতে হবে: আমীর খসরু
ক্ষমতার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সুবিধাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
তিনি বলেছেন, দেশের মানুষই একমাত্র ক্ষমতার মালিক—এ বিশ্বাস থেকেই নতুন রাজনীতির সূচনা করতে হবে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়ি ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বাসে করে চলেছেন, সাধারণ মানুষের মতো সিগন্যাল লাইটে গাড়ি থামিয়েছেন। এটি ক্ষমতার অহংকার নয়, বরং জনবান্ধব রাজনীতির প্রতিফলন।
তিনি বলেন, আমি ক্ষমতাবান—এ চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জনগণের যেটা সুবিধা, সেটাই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।
খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া দেশপ্রেম, সাহস ও আপসহীন রাজনীতির শিক্ষা দিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি। গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও মানবাধিকারের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। জেল-নির্যাতন সহ্য করেও তিনি মাথা নত করেননি।
এক-এগারো পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, যারা ক্ষমতার লোভে আপস করেছেন কিংবা স্বার্থের রাজনীতি করেছেন, তারা আজ রাজনীতির মাঠে নেই। কিন্তু বিএনপি ও খালেদা জিয়া কোনো সমঝোতায় যাননি বলেই বিএনপি আজ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে আছে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম সাইফুল আলম, শওকত আজম খাজা, শিহাবুদ্দিন মুবিন ও মনজুর আলম, সদস্য মফিজুল হক ভূঁইয়া, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ও মশিউল আলম স্বপন। এছাড়া মহানগর ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাইফুল আলমসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এমআরএএইচ/এমকেআর/জেআইএম