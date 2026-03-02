  2. রাজনীতি

শহীদ আব্দুল্লাহর ভাইয়ের চিকিৎসায় আরও সহায়তা দিলো ‘আমরা বিএনপি পরিবার’

প্রকাশিত: ০৯:৩০ এএম, ০২ মার্চ ২০২৬
জুলাই শহীদ আব্দুল্লাহর ভাইকে চিকিৎসা সহায়তা দিচ্ছে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’

 

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে নিহত শহীদ আব্দুল্লাহ বিন জাহিদের ক্যানসার আক্রান্ত ছোট ভাই জিসানের চিকিৎসায় আরও সহায়তা দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

রোববার (১ মার্চ) সন্ধ্যায় গুলশানে শহীদ আব্দুল্লাহ বিন জাহিদের মায়ের হাতে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ এর পক্ষ থেকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত এমপি। 

এসময় উপস্থিত ছিলেন  ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ এর সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, জাতীয় প্রেসক্লাবের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জাহিদুল ইসলাম রনি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও তরুণ উদ্যোক্তা ব্যারিস্টার শাহাদাৎ বিন জামান শোভন, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ এর সদস্য মাসুদ রানা লিটন, মুস্তাকিম বিল্লাহ ও শাকিল আহমেদ।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক এ. কে. এম. মনজুরুল ইসলাম, দ্য ডেইলি সানের ডেপুটি এডিটর মোহাম্মদ আল আমিন, দৈনিক সংবাদ প্রতিদিনের সিনিয়র প্রতিবেদক এনামুল হক, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা মশিউর রহমান মহান প্রমুখ। 

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অসুস্থ মাহমুদুল্লাহ বিন জিসানের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। এরইমধ্যে কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপিসহ সম্পূর্ণ খরচ ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ এর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

কয়েক দিন আগে জিসানের শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হওয়ায় ডাক্তারদের পরামর্শে পুনরায় বিভিন্ন টেস্টসহ ঔষধ দেওয়া হয়। সেই চিকিৎসার আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেন তারেক রহমান। 

শহীদ আব্দুল্লাহ বিন জাহিদের মা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

আবদুল্লাহ বিন জাহিদ গত ৫ আগস্ট ২০২৪-এর রাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। বড় ছেলে মারা যাওয়ার ১৪ দিনের মাথায় তার মা জানতে পারেন তার ১৪ বছর বয়সী ছোট ছেলে মাহমুদুল্লাহ বিন জিসান কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত।

