যোগ্য নারীদের মনোনয়নে ‘অণুসমান’ উদারতাও দেখায়নি বিএনপি: পাপিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
‘নারী নেতৃত্ব, লৈঙ্গিক সমতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক পলিসি ডায়ালগে বক্তব্য দেন বিএনপি নেত্রী সৈয়দা আসিফা আশরাফী পাপিয়া/ছবি: সংগৃহীত

দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত যোগ্য নারীদের নিয়ে আসতে অণুসমান উদারতাও বিএনপি দেখায়নি বলে মন্তব্য করেছেন দলটির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দা আসিফা আশরাফী পাপিয়া।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘নারী নেতৃত্ব, লৈঙ্গিক সমতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক পলিসি ডায়ালগে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির মনোনয়নে কেন ৫ শতাংশ নারী নেই—এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এই নেত্রী বলেন, ‘এখানে (বিএনপির মনোনয়নের ক্ষেত্রে) প্রকৃত যোগ্য নারীদের নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অণুসমান উদারতা দেখায়নি। ক্রাইটেরিয়া দেখিয়ে আবার একই পরিবারে দুজনকে দেওয়া হয়েছে ক্রাইটেরিয়া ভেঙে, এটাও দেখা গেছে।’

তিনি বলেন, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে কোন ক্রাইটেরিয়ায় যোগ্যতাসম্পন্ন নারীকে আটকে রাখা যাবে, এটা নিয়ে গবেষণা করে সেই গবেষণাটা কার্যকর করা হয়। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

একই প্রশ্নের উত্তরে বিএনপির ফরিদপুর বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি হতাম যদি আমার পার্টিতে আরও বেশি নারী নমিনেশন পেতেন। কিন্তু ওই যে আমি যেটা বললাম, পার্টির মেন্টালিটি চেঞ্জ না হওয়া পর্যন্ত এটা ঠিক হবে না। এখন কেন, কি উপায়ে, কোন ক্রাইটেরিয়ায় নারীদের নমিনেশন দেওয়া হয় না? নারী-পুরুষের নমিনেশন ক্রাইটেরিয়া আমি যতটুকু জানি একই। কিন্তু বাংলাদেশের কনটেক্সটে (প্রেক্ষাপট) পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর আরও বেশি কনশিয়াসলি নারীদের নমিনেশন দিতে হবে, যদি সত্যিকার অর্থে আমরা এম্পাওয়ারমেন্ট চাই।

নিজেদের সমালোচনা করে শামা বলেন, আমরা নারীরা নারীদের কতটুক প্রমোট করি? আমরা নারীরাও কি দলের ভেতরে বলি যে, ওই নারীকে নমিনেশন দিতে হবে, ওই নারী ভালো কাজ করছে। আমাদের নারীদের ঐক্যের জায়গাটা ভেতর থেকে আসতে হবে। নারীদের সাপোর্ট করতে হবে।

