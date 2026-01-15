  2. রাজনীতি

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন রাশেদ প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
জাগপার মুখপাত্র ও সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম জমা দিলেও প্রার্থী হচ্ছেন না জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র ও সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জোটের বৈঠক শেষে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানান তিনি।

ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, ঐক্যের বৃহত্তর স্বার্থে এবারের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি না। তবে গণভোটে ‌‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে এবং ঐক্যের প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেবো, ইনশাল্লাহ।

রাশেদ প্রধান লেখেন, পরিস্থিতি যাই হোক, আমরা সবাই রাজপথের সাথী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন। অতএব, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন এবং অন্যান্য দলের নেতা ও সমর্থকদের বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করছি— আপনারা দয়া করে একে অপরের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ও শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন।

আমাকে যারা ভালোবাসেন, তারা দয়া করে মন খারাপ করবেন না। ব্যক্তি রাশেদ প্রধানের চেয়ে আমাদের সমঝোতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাকে যারা ঘৃণা করেন, আপনারা আপনাদের চিরাচরিত ‘সুমধুর’ ভাষায় গালিগালাজ শুরু করতে পারেন। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদের ঐক্যের এ প্রচেষ্টা দেশের স্বার্থে কবুল করুন, আমিন।- যুক্ত করেন রাশেদ প্রধান।

জানা যায়, রাশেদ প্রধান পঞ্চগড়–১ ও ২ আসনে মনোনয়ন তুলেছিলেন। পঞ্চগড়–১ এ সারজিস আলম এবং পঞ্চগড়–২ এ জামায়াতের শক্তিশালী প্রার্থী থাকায় জোটের অনুরোধে এবার নির্বাচন করছেন না রাশেদ প্রধান।

আরএএস/এমএএইচ/জেআইএম

