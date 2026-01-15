নতুন জোটের নাম ‘১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য’

নতুন জোটের নাম ‘১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য’
ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াতসহ ১১টি রাজনৈতিক দলের নতুন জোটের নাম ‘১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য’ চূড়ান্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৮টায় সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জোবায়ের জাগো নিউজকে বলেন, বৈঠকে ‘১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য’ নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশসহ নানা স্লোগানও জোটের কর্মসূচিতে থাকবে।
জোট সূত্রে জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে সমঝোতার ভেতরে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হককে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে, জানান সংশ্লিষ্টরা।
এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলের শীর্ষ নেতারা আসন সমঝোতায় চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসেন। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, কোন দল কতটি আসন পাবে— এ বিষয়টি নিয়েই মূল আলোচনা হয়েছে।
দীর্ঘ আলোচনার পর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জন্য হাতপাখা প্রতীকে ৫০টি আসন রেখে বাকি আসনগুলোতে জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হয়।
বৈঠকের শেষে খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেন, দশ দলের উপস্থিতিতে বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গেও কথা হয়েছে। রাতের সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে। আমাদের প্রত্যাশা একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবো। ইসলামী আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়েই আসন ঘোষণা করতে পারবো এ আশা করছি।
এসময় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, এ জোট নিয়ে আকাঙ্ক্ষার জায়গা আছে, এটা জনগণ বোঝে। নির্বাচন প্রতিযোগিতা পূর্ণ হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উত্তোরণ করবো, এটা আমাদের প্রত্যাশা। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে জোট প্রক্রিয়া হওয়ায় কিছু মতভিন্ন হয়েছে, এটা কেটে যাবে।
তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবো এ জোট যেন অটুট থাকে। কারো মতানৈক্য থাকলেও জোট প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। কোনো দলীয় প্রার্থী হবে না। ৩০০ আসনেই জোটের প্রার্থী হবে। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করবে।
আরএএস/এমএএইচ/জেআইএম