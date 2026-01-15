ইনকিলাব মঞ্চ
হাদি হত্যায় প্রধান উপদেষ্টার সংশ্লিষ্টতা থাকলেও বিচার হতে হবে
শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে যারই সংশ্লিষ্টতা থাকুক না কেন, সুষ্ঠু বিচার হতেই হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। তিনি বলেছেন, হাদির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যদি স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার বা শেখ হাসিনারও সংশ্লিষ্টতা থাকে, তবুও সুষ্ঠু বিচার হতে হবে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যানটিনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ডিবি জানিয়েছিল যে, হত্যার জন্য পাঁচটি টিম ছিল এবং ২১ জনের একটি মিশন টিম ছিল। কিন্তু চার্জশিটে (অভিযোগপত্র) সেই ২১ জনের বা বাকি চারটি গ্রুপের উল্লেখ নেই।
রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও হতাশাজনক মন্তব্য করে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব বলেন, তারা আমাদের মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করা ছাড়া আর কোনো কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে না। অনেক বড় দল আমাদের সঙ্গে দেখাই করেনি। অথচ শহীদ ওসমান হাদি গুম কমিশন এবং পিলখানা কমিশনের ব্যাপারে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিলেন।
