সপরিবারে যমুনায় তারেক রহমান

সপরিবারে যমুনায় তারেক রহমান
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সপরিবারে যমুনায় পৌঁছেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টা ২৬ মিনিটের দিকে তারেক রহমানকে বহনকারী গাড়ি যমুনায় পৌঁছায়। তারেক রহমানের সঙ্গে সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান রয়েছেন।
দলীয় সূত্র জানায়, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের অংশ হিসেবে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
এর আগে বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সমসাময়িক বিষয়বস্তুতে ব্রিফিংয়ে আইন উপদেষ্টা জানান, তারেক রহমান প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন এবং এতে রাজনৈতিক কোনো এজেন্ডা নেই।
