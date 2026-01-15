  2. রাজনীতি

এনসিপির নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও প্রশিক্ষণবিষয়ক উপ-কমিটি গঠন

প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) লোগো/ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যক্রমে গতি আনতে নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও প্রশিক্ষণবিষয়ক উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও সেক্রেটারি মনিরা শারমিনের অনুমোদনে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) এ উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এতে প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন হুমায়রা নূর এবং সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন আরিফুর রহমান তুহিন।

উপ-কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- নাভিদ নওরোজ শাহ, মনজিলা ঝুমা, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জিহান, ইয়াহিয়া জিসান, জাওয়াদুল করিম, মো. রাইসুল ইসলাম, মো. আসিফ উদ্দিন সম্রাট, সাদেক মির্জা, শারমিন আকতার বিনা, কাজী মো. জায়েদ, মো. মোসলেহ উদ্দিন খান, আছিয়া আকতার রেমিজা ও তানজিদ রহমান।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও দক্ষ করে তুলতে এবং সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতেই এই উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

