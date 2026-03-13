দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে: সেলিম উদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১১ পিএম, ১৩ মার্চ ২০২৬
রাজধানীতে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন জামায়াত নেতা মো. সেলিম উদ্দিন

দেশকে ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মো. সেলিম উদ্দিন।

শুক্রবার (১৩ মার্চ) রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বসুন্ধরা থানা জামায়াত আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

থানা আমির আবুল বাশারের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইউসুফের সঞ্চালনায় ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন থানা বায়তুলমাল সম্পাদক বারাকাত গাজী, থানা কর্মপরিষদ সদস্য ডা. আনোয়ারুল হক মোল্লা, মুন্সি সিরাজুল হক ও নাসির উদ্দিন তারেক, থানা অফিস সম্পাদক মোবারক হোসাইন, জামায়াত নেতা কাইয়ুম উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সেলিম উদ্দিন বলেন, নামাজ ও যাকাত মহান আল্লাহ তায়ালার অত্যাবশ্যকীয় বা ফরজ বিধান। তিনি আমাদেরকে নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রকৃত নামাজি কখনো সুদ, ঘুস, জেনা, ব্যাভিচার, দুর্নীতি, চুরি ও ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত হয় না।

তিনি বলেন, সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করতে পারলেই সুশাসন ও মানুষের মুক্তি সম্ভব।

