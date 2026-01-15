  2. রাজনীতি

নির্বাচনি সমঝোতা

শুক্রবার বিকেলে ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার বিকেলে ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের লোগো

নির্বাচনি সমঝোতা বিষয়ে নিজেদের অবস্থান নিয়ে শুক্রবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে দলটির কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম মারুফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

পুরানা পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ১১ দলীয় জোটের সংবাদ সম্মেলনে আসেনি ইসলামী আন্দোলন।

আরএএস/এসএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।