নির্বাচনি সমঝোতা
শুক্রবার বিকেলে ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন
নির্বাচনি সমঝোতা বিষয়ে নিজেদের অবস্থান নিয়ে শুক্রবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে দলটির কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম মারুফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
পুরানা পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ১১ দলীয় জোটের সংবাদ সম্মেলনে আসেনি ইসলামী আন্দোলন।
