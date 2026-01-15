যেসব আসনে প্রার্থী দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী

যেসব আসনে প্রার্থী দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জেটের আসন সমঝোতায় ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। এতে জামায়াত ১৭৯ আসনে প্রার্থী দেবে। এছাড়া এনসিপি ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০, খেলাফত মজলিস ১০, এবি পার্টি ৩, এলডিপি ৭, বিডিপি ২ ও নেজামে ইসলাম পার্টি ২টি আসনে লড়বে। অন্য তিন দলের আসন ঘোষণা করা হয়নি আজ।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ৯টার পর রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযোদ্ধা হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘোষণা দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
এদিকে জামায়াতে ইসলামী কোন কোন আসনে নির্বাচন করবে সেই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক না জানালেও দলটির দায়িত্বশীল একটি সূত্র আসনগুলোর তালিকা দিয়েছে।
আসনগুলো হল:
পঞ্চগড়-২ (বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলা)
ঠাকুরগাঁও-১ (ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা)
ঠাকুরগাঁও-২ (বালিয়াডাঙ্গী ও হরিপুর উপজেলা এবং রানীশংকৈল উপজেলার আংশিক)
ঠাকুরগাঁও-৩ (পীরগঞ্জ উপজেলা এবং রানীশংকৈল উপজেলার আংশিক)
দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলা)
দিনাজপুর-২ (বোচাগঞ্জ ও বিরল উপজেলা)
দিনাজপুর-৩ (দিনাজপুর সদর উপজেলা)
দিনাজপুর-৪ (খানসামা ও চিরিরবন্দর উপজেলা)
দিনাজপুর-৬ (নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট উপজেলা)
নীলফামারী-১ (ডোমার ও ডিমলা উপজেলা)
নীলফামারী-২ (নীলফামারী সদর উপজেলা)
নীলফামারী-৩ (জলঢাকা উপজেলা)
লালমনিরহাট-১ (পাটগ্রাম ও হাতীবান্ধা উপজেলা)
লালমনিরহাট-২ (কালীগঞ্জ ও আদিতমারী উপজেলা)
লালমনিরহাট-৩ (লালমনিরহাট সদর উপজেলা)
রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া উপজেলা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আংশিক)
রংপুর-২ (তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলা)
রংপুর-৩ (রংপুর সদর উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রধান অংশ)
রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর উপজেলা)
রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ উপজেলা)
কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর উপজেলা)
কুড়িগ্রাম-৪ (চিলমারী, রৌমারী ও চর রাজিবপুর উপজেলা)
গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ উপজেলা)
গাইবান্ধা-২ (গাইবান্ধা সদর উপজেলা)
গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর ও পলাশবাড়ী উপজেলা)
গাইবান্ধা-৪ (গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা)
জয়পুরহাট-১ (জয়পুরহাট সদর ও পাঁচবিবি উপজেলা)
জয়পুরহাট-২ (আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলা)
বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলা)
বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ উপজেলা)
বগুড়া-৩ (আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়া উপজেলা)
বগুড়া-৪ (কাহালু ও নন্দীগ্রাম উপজেলা)
বগুড়া-৫ (শেরপুর ও ধুনট উপজেলা)
বগুড়া-৬ (বগুড়া সদর উপজেলা)
বগুড়া-৭ (গাবতলী ও শাজাহানপুর উপজেলা)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ উপজেলা)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (ভোলাহাট, গোমস্তাপুর ও নাচোল উপজেলা)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা)
নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার উপজেলা)
নওগাঁ-২ (পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলা)
নওগাঁ-৪ (মান্দা উপজেলা)
নওগাঁ-৫ (নওগাঁ সদর উপজেলা)
নওগাঁ-৬ (আত্রাই ও রানীনগর উপজেলা)
রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী ও তানোর উপজেলা)
রাজশাহী-২ (রাজশাহী সদর (সিটি কর্পোরেশন এলাকা)
রাজশাহী-৩ (পরা ও মোহনপুর উপজেলা)
রাজশাহী-৪ (বাগমারা উপজেলা)
রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া ও দুর্গাপুর উপজেলা)
রাজশাহী-৬ (বাঘা ও চারঘাট উপজেলা)
নাটোর-১ (লালপুর ও বাগাতিপাড়া উপজেলা)
নাটোর-২ (নাটোর সদর ও নলডাঙ্গা উপজেলা)
নাটোর-৪ (গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম উপজেলা)
সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর উপজেলা ও সিরাজগঞ্জ সদরের আংশিক)
সিরাজগঞ্জ-২ (সিরাজগঞ্জ সদর (আংশিক) ও কামারখন্দ উপজেলা)
সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া উপজেলা)
সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলা)
পাবনা-১ (সাঁথিয়া উপজেলা ও বেড়া উপজেলার আংশিক)
পাবনা-২ (সুজানগর উপজেলা ও বেড়া উপজেলার আংশিক)
পাবনা-৩ চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা)
পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া উপজেলা)
পাবনা-৫ (পাবনা সদর উপজেলা।)
মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা)
মেহেরপুর-২ (গাংনী উপজেলা)
কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর উপজেলা)
কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা ও মিরপুর উপজেলা)
কুষ্টিয়া-৩ (কুষ্টিয়া সদর উপজেলা)
চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা) (এ+)
ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা উপজেলা) (সি)
ঝিনাইদহ-২ (ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা)
ঝিনাইদহ-৩ (মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা)
ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও ঝিনাইদহ সদরের আংশিক)
যশোর-১ (শার্শা উপজেলা)
যশোর-২ (ঝিকরগাছা ও চৌগাছা উপজেলা)
যশোর-৪ (বাঘেরপাড়া ও অভয়নগর উপজেলা)
যশোর-৫ (মণিরামপুর উপজেলা)
যশোর-৬ (কেশবপুর উপজেলা)
মাগুরা-১ (মাগুরা সদর (আংশিক) ও শ্রীপুর উপজেলা)
নড়াইল-১ (কালিয়া উপজেলা ও নড়াইল সদরের আংশিক)
নড়াইল-২ (নড়াইল সদর (আংশিক) ও লোহাগড়া উপজেলা)
বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলা)
বাগেরহাট-২ (বাগেরহাট সদর ও কচুয়া উপজেলা)
বাগেরহাট-৩ (রামপাল ও মোংলা উপজেলা)
বাগেরহাট ৪ (মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলা)
খুলনা-১ (দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলা)
খুলনা-২ (খুলনা সিটি কর্পোরেশন)
খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া, ফুলতলা উপজেলা ও ক্যান্টনমেন্ট)
খুলনা-৬ (পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলা) (এ+)
সাতক্ষীরা-১ (কলারোয়া ও তালা উপজেলা)
সাতক্ষীরা-২ (সাতক্ষীরা সদর ও দেবহাটা উপজেলা)
সাতক্ষীরা-৩ (কালিগঞ্জ ও আশাশুনি উপজেলা)
সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর উপজেলা)
বরগুনা-২ (বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী উপজেলা)
পটুয়াখালী-২ (বাউফল উপজেলা)
বরিশাল-৪ (হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা)
ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া উপজেলা)
পিরোজপুর-১ (পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর ও ইন্দুরকানী উপজেলা)
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া ও নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা)
টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর ও ধনবাড়ী উপজেলা)
টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর ও ভুঞাপুর উপজেলা)
টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী উপজেলা)
টাঙ্গাইল-৫ (টাঙ্গাইল সদর উপজেলা)
টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর উপজেলা)
টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল ও সখিপুর উপজেলা)
জামালপুর-২ (ইসলামপুর উপজেলা)
জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ী উপজেলা)
জামালপুর-৫ (জামালপুর সদর উপজেলা)
শেরপুর-১ (শেরপুর সদর উপজেলা)
শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী ও ঝিনাইগাতী উপজেলা)
ময়মনসিংহ-৫ (মুক্তাগাছা উপজেলা)
ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়ীয়া উপজেলা)
নেত্রকোণা-৩ (কেন্দুয়া ও আটপাড়া উপজেলা)
নেত্রকোণা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা)
নেত্রকোণা-৫ (পূর্বধলা উপজেলা)
কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া উপজেলা)
কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ ও তাড়াইল উপজেলা)
কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর ও নিকলী উপজেলা)
মুন্সিগঞ্জ-৩ (মুন্সিগঞ্জ সদর ও গজারিয়া উপজেলা)
ঢাকা-১ (দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলা)
ঢাকা-২ (কেরানীগঞ্জ (আংশিক), সাভার (আংশিক) ও কামরাঙ্গীরচর)
ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ উপজেলার আংশিক)
ঢাকা-৬ (সূত্রাপুর, কোতোয়ালী (আংশিক) ও গেন্ডারিয়া থানা)
ঢাকা-৭ (লালবাগ, চকবাজার, কামরাঙ্গীরচর ও কোতোয়ালী থানার আংশিক)
ঢাকা-১০ (ধানমণ্ডি, কলাবাগান, হাজারীবাগ ও নিউমার্কেট থানা)
ঢাকা-১২ (তেজগাঁও, শিল্পাঞ্চল ও রমনা থানার আংশিক)
ঢাকা-১৪ (মিরপুর, শাহআলী ও দারুস সালাম থানা)
ঢাকা-১৫ (কাফরুল ও মিরপুর থানার আংশিক)
ঢাকা-১৬ (পল্লবী ও রূপনগর থানা)
ঢাকা-১৭ (গুলশান, বনানী, ক্যান্টনমেন্ট ও ভাসানটেক থানা)
গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া উপজেলা)
নরসিংদী-৪ (মনোহরদী ও বেলাবো উপজেলা)
নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ উপজেলা)
নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার উপজেলা)
রাজবাড়ী-১ (রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ উপজেলা)
রাজবাড়ী-২ (পাংশা, কালুখালী ও বালিয়াকান্দি উপজেলা)
ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা উপজেলা)
ফরিদপুর-৩ (ফরিদপুর সদর উপজেলা)
মাদারীপুর-৩ (কালকিনি ও ডাসার উপজেলা)
গোপালগঞ্জ-১ (মুকসুদপুর উপজেলা ও কাশিয়ানী উপজেলার আংশিক)
শরীয়তপুর-২ (নড়িয়া উপজেলা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার আংশিক)
সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই ও শাল্লা উপজেলা)
সুনামগঞ্জ-৪ (সুনামগঞ্জ সদর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা)
সুনামগঞ্জ-৫ (ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলা)
সিলেট-১ (সিলেট সদর উপজেলা ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন)
সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ উপজেলা)
সিলেট-৪ (জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা)
সিলেট-৬ (গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা)
মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলা)
মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া উপজেলা)
হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ ও বাহুবল উপজেলা)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর উপজেলা)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও বিজয়নগর উপজেলা)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা ও আখাউড়া উপজেলা)
কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি ও মেঘনা উপজেলা)
কুমিল্লা-৩ মুরাদনগর উপজেলা)
কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা)
কুমিল্লা-৬ (কুমিল্লা সদর, দক্ষিণ উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন,
ক্যান্টনমেন্ট এলাকা)
কুমিল্লা-৮ (বরুড়া উপজেলা)
কুমিল্লা-৯ (লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা)
কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট ও লালমাই উপজেলা)
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম উপজেলা)
চাঁদপুর-৩ (চাঁদপুর সদর ও হাইমচর উপজেলা)
চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ উপজেলা)
ফেনী-৩ (দাগনভুঞা ও সোনাগাজী উপজেলা)
ফেনী-১ (পরশুরাম, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া উপজেলা)
নোয়াখালী-৩ (বেগমগঞ্জ উপজেলা)
নোয়াখালী-৪ (নোয়াখালী সদর ও সুবর্ণচর উপজেলা)
নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা)
লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর উপজেলা ও সদর উপজেলার আংশিক)
লক্ষ্মীপুর-৩ (লক্ষক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার আংশিক)
চট্টগ্রাম-১ (মীরসরাই উপজেলা)
চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি উপজেলা)
চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ উপজেলা)
চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড উপজেলা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আংশিক)
চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান উপজেলা) (ডি)
চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া উপজেলা)
চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া (আংশিক) ও লোহাগাড়া উপজেলা)
চট্টগ্রাম-১০ (ডবলমুরিং, পাহাড়তলী ও হালিশহর থানা (সিটি কর্পোরেশন এলাকা) (বি)
চট্টগ্রাম-১৬ (বাঁশখালী উপজেলা)
কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলা)
কক্সবাজার-২ (কুতুবদিয়া ও মহেশখালী উপজেলা)
কক্সবাজার-৩ (কক্সবাজার সদর, ঈদগাওঁ ও রামু উপজেলা)
কক্সবাজার-৪ (উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা)
আরএএস/কেএএ/