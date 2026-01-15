যে ৩ আসনে নির্বাচন করবে এবি পার্টি
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জেটের আসন সমঝোতায় ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। জোটের অংশ হিসেবে আমার বাংলাদেশ-এবি পার্টি তিনটি আসনে প্রার্থী দেবে।
১১ দলীয় জোট গুলো কে কোন আসনে নির্বাচন করবে সেই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক না জানালেও জোটের দায়িত্বশীল একটি সূত্র আসনগুলোর তালিকা দিয়েছে।
এবি পার্টির পাওয়া তিন আসন হলো— পটুয়াখালী-১ (পটুয়াখালী সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকি উপজেলা), বরিশাল-৩ (বাকেরগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলা) এবং ফেনী-২ (ফেনী সদর উপজেলা)।
