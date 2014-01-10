ইরানে এক হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে

ইরানে এক হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ) জানিয়েছে, ইরানে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত এক হাজার ৯৭ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৮১ জন ১০ বছর বয়সী শিশু।
এদিকে, আহতের সংখ্যা বেঁড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ৪০২ জনে, যাদের মধ্যে একশ জনই শিশু।
এইচআরএএনএ আরও জানিয়েছে, কেবলমাত্র গত ২৪ ঘণ্টায়ই অন্তত ১০৪ টি হামলা হয়েছে। এসব হামলা করা হয়েছে সামরিক ঘাঁটি, মেডিকেল সেন্টার এবং আবাসিক এলাকায়।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ