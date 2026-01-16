  2. রাজনীতি

প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়া মাহমুদা মিতুকে নিয়ে নাহিদের পোস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ডা. মাহমুদা মিতু। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব ও ঝালকাঠি-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. মাহমুদা মিতু। তবে প্রার্থিতা না পাওয়া মাহমুদা মিতুর পাশে দাঁড়িয়েছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) মধ্যরাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ডা. মাহমুদা মিতুর প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশংসা করে তার প্রতি শুভকামনা জানিয়েছেন নাহিদ ইসলাম।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, মাহমুদা মিতু একজন চিকিৎসক ও এ প্রজন্মের সাহসী রাজনীতিবিদ। রাজনীতি একদিনের জন্য নয়, এটি ধৈর্য, সাহস, আত্মত্যাগ ও প্রজ্ঞার দীর্ঘ লড়াই। যে রাজনীতি জনগণের জন্য, সেই রাজনীতিকে জনগণ আপন করে নেয়।

তিনি লেখেন, মিতু আপা সেই রাজনীতির পথেই হাঁটছেন। রাজনীতির দীর্ঘ ও কঠিন লড়াইয়ের জন্য তিনি সচেতনভাবেই মাঠে নেমেছেন। এই পথ সহজ নয়, কিন্তু সাহসী ও সৎ মানুষের জন্য এ পথই ইতিহাস গড়ে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি মাহমুদা মিতুর মতো নেতৃত্বের জন্য গর্বিত। নিশ্চয়ই তিনি সফল হবেন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

এর আগে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করেছিল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এ আসনে দলটির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. মাহমুদা আলম মিতু।

