১০ দলীয় জোট এবং ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে কাজ করবে জাতীয় ছাত্রশক্তি

১০ দলীয় জোট এবং ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে কাজ করবে জাতীয় ছাত্রশক্তি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) ১০ দলীয় জোট এবং গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে দেশব্যাপী প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানায় সংগঠনটি। দেশে চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, গণভোটের গুরুত্ব ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে জনগণের সরাসরি মতামত নিশ্চিতের দাবিতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
এসময় সংগঠনের সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, ‘নির্বাচনে ৩০০ আসনে এনসিপিসহ ১০ দলীয় জোট এবং গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে দেশব্যাপী ক্যাম্পেইনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবো। আগামী ১৮ জানুয়ারি শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এই ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে।’
জাহিদ জানান, ছাত্রসমাজের দাবি ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করতে ‘স্টুডেন্টস ম্যানিফেস্টু টিম’ গঠন করা হবে। যা ছাত্রদের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র ইশতেহার প্রণয়ন করে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে উপস্থাপন করবে।
এসময় তিনি সারাদেশের নেতাকর্মী ও ছাত্র-জনতাকে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটকে বিজয়ী করতে সংগঠিত ও জোরালোভাবে প্রচারে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।
সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় ছাত্রশক্তির সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার জুলাই বিপ্লবকে যথাযথ স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের প্রশ্নে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার দাবি তোলেন।
রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই জাতীয় ছাত্রশক্তির অঙ্গীকার বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।
