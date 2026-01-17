বাকি ৪৭ আসন নিয়ে লিয়াজোঁ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে: জামায়াত

বাকি ৪৭ আসন নিয়ে লিয়াজোঁ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে: জামায়াত
ইসলামী আন্দোলনের জন্য রাখা ৪৭ আসন সম্পর্কে লিয়াজোঁ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।
ইসলামী আন্দোলনের জন্য রাখা ৪৭ আসনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এহসানুল মাহবুব জোবায়ের আরও জানান, লিয়াজোঁ কমিটি আলোচনা করে প্রস্তাব পেশ করবে। এরপর শীর্ষ নেতারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।
তিনি বলেন, আজকের বৈঠকে নির্বাহী পরিষদের সবাই রয়েছেন। বৈঠকে নারী বিভাগের দায়িত্বশীল ও দলের কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিও আছেন। ২২ তারিখ থেকে প্রচারের কাজ শুরু হবে। কোন জেলায় কখন সফর সেটাও চূড়ান্ত হচ্ছে। এছাড়াও আমাদের ইশতেহার আজ চূড়ান্ত হবে। পরবর্তী যে কোনো সময়ে জাতির সামনে তুলে ধরবো।
জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে নেতারা ব্যস্ত। তারা নিজ নির্বাচনি আসনে চলে যাবেন। তাই আজ অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। নির্বাচন উপলক্ষে আজকের বৈঠকে অনেকগুলো পলিসি নিচ্ছি। সব গুলো আমরা শিগগির জানাবো।
আরএএস/এমআইএইচএস/জেআইএম