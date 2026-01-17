তারেক রহমানের সঙ্গে কবি-সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎ
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দেশের কবি-সাহিত্যিকদের একটি প্রতিনিধিদল। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি রেজাউদ্দিন স্টালিনের নেতৃত্বে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়।
সাক্ষাৎকালে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এসময় কবি রেজাউদ্দিন স্টালিনের সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিনিধিদলটি তারেক রহমানের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে লেখক-সাহিত্যিকদের ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
তারেক রহমান প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে লেখক ও সাহিত্যিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন বলে জানা গেছে।
