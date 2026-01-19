ঢাকা-১৩ ও বাগেরহাট-১
মামুনুল হকের দুটি আসনে প্রার্থী দেবে না ইসলামী আন্দোলন
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হকের প্রার্থী হওয়া দুটি আসনে দলীয় প্রার্থী দেবে না ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। মামুনুল হকের প্রতি সম্মান জানিয়ে দলটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও দলীয় মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, ঢাকা-১৩ ও বাগেরহাট-১ এ দুটি আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী প্রত্যাহার করা হবে। দুটি আসনেই মামুনুল হকের প্রতি ইসলামী আন্দোলনের সমর্থন থাকবে। ইসলামি ধারার রাজনীতিতে তার ত্যাগ ও অবদানের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
গাজী আতাউর রহমান আরও বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ অন্য কোনো দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে পথচলার চিন্তা করছে না। যেসব আসনে নিজেদের প্রার্থী নেই সেখানে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে দলীয় সমর্থন জানানো হবে।
আরএএস/এমকেআর