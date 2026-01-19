  2. রাজনীতি

জামায়াতের পলিসি সামিট মঙ্গলবার

প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াতের পলিসি সামিট মঙ্গলবার

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‌‘পলিসি সামিট-২০২৬’। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর একটি হোটেলে এই সামিট হবে।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানায়, এই সামিটে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও জ্যেষ্ঠ গণমাধ্যম ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।

তারা আরও জানায়, এই সামিটে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুশাসন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে একটি মানবিক, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গঠনের নীতিগত দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হবে।

