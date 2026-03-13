হাদিকে নিয়ে হাসনাত: ‘আপনার কণ্ঠ ছাড়া সংসদ যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়’

হাদিকে নিয়ে হাসনাত: ‘আপনার কণ্ঠ ছাড়া সংসদ যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়’
শহীদ শরিফ ওসমান হাদিকে নিয়ে আবেগঘন এক সংক্ষিপ্ত পোস্ট দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ।
বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) দিনগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট করেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে হাসনাত আব্দুল্লাহ লেখেন, ‘বাংলাদেশ আপনাকে মিস করছে, ভাই; আপনার কণ্ঠ ছাড়া সংসদ যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়।’
ফেসবুকে দেওয়া ওই পোস্টে হাদির সঙ্গে থাকা একটি ছবিও যুক্ত করেছেন তিনি।
