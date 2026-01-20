৫ বছরে ১ কোটি তরুণকে প্রশিক্ষণসহ যেসব পরিকল্পনা নিলো জামায়াত

৫ বছরে ১ কোটি তরুণকে প্রশিক্ষণসহ যেসব পরিকল্পনা নিলো জামায়াত
৫ বছরে ১ কোটি তরুণকে বাজারভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। একই সঙ্গে তরুণদের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে একাধিক কাঠামোগত সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দলটি।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত জামায়াতের ‘পলিসি সামিট ২০২৬’ অনুষ্ঠানে তরুণদের জন্য নেওয়া এসব পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।
ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে একটি নতুন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। পাশাপাশি পাঁচ বছরে এক কোটি তরুণকে বাজারভিত্তিক স্কিল প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ‘ইয়ুথ টেক ল্যাব’ স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে প্রতিটি জেলায় ‘জেলা জব ইয়ুথ ব্যাংক’ গঠন করে পাঁচ বছরে ৫০ লাখ জব এক্সেস নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে নারী, তরুণ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে পাঁচ লাখ উদ্যোক্তা তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়। পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থনীতিতে তরুণদের যুক্ত করতে ১৫ লাখ ফ্রিল্যান্সার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।
ঘোষণায় আরও বলা হয়, স্বল্পশিক্ষিত যুবকদের জন্য উপযোগী স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা হবে।
পলিসি সামিটে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতা, গবেষক, প্রফেশনালসসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, চীন, ভারত, পাকিস্তান, কসোভো, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ব্রুনাই, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, ইরান, কানাডা, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, লিবিয়া, আলজেরিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ কোরিয়া, ভুটান, থাইল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, ব্রাজিল, জাতিসংঘ, ইউএনডিপি, আইআরআই সহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কূটনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন।
উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের ও মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মা’ছুম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, ড. হামিদুর রহমান আযাদ, মাওলানা আবদুল হালিম ও অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন ও মোবারক হোসাইন।
আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিডির ডিস্টিংগুইসড ফেলো ও প্রথম নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক, সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান, ইবনে সিনা ট্রাস্টের সদস্য প্রশাসন অধ্যাপক ড. এ কে এম সাদরুল ইসলাম, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, প্রবীণ সম্পাদক আবুল আসাদ, দৈনিক নয়াদিগন্তের সম্পাদক সালাউদ্দিন বাবর, দ্য নিউ নেশন সম্পাদক মোকাররম হোসেন, জাগো নিউজ-২৪ এর সম্পাদক জিয়াউল হক, ডিইউজের সভাপতি ও দৈনিক মানবকণ্ঠের সম্পাদক মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, দৈনিক প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম নেতারা।
আরএএস/এমআইএইচএস