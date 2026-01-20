দোয়ার মঞ্চে আলেমকে সম্মান জানাতে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তারেক রহমান

দোয়ার মঞ্চে আলেমকে সম্মান জানাতে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তারেক রহমান
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় রাজধানীর কড়াইলবাসীর উদ্যোগে মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মাঠে দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান। সেখানেই অবতারণা হয় এক মানবিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্তের।
সাধারণত দোয়া অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করা আলেমরা একপাশে বসেন। কিন্তু খালেদা জিয়ার দোয়া অনুষ্ঠানে ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম মোনাজাত পরিচালনা করেন মঞ্চে সবার সামনে বসে। স্ত্রী ও দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে তার পেছনে বসে মোনাজাতে অংশ নেন তারেক রহমান।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মাঠের এমন মানবিক দৃশ্যের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
ওই ভিডিওতে দেখা যায়, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে যখন মোনাজাত শুরুর প্রস্তুতি চলছিল, তখন তারেক রহমান হঠাৎ মঞ্চের ডান পাশে বসে থাকা ইমাম সাহেবের দিকে দৃষ্টি দেন। একপর্যায়ে তিনি উপস্থিত নেতাদের ইঙ্গিত করে মাওলানা ইব্রাহিমকে সামনে বসানোর কথা বলেন। এরপর নিজেই উঠে পাশের একটি ফাঁকা চেয়ার তুলে এনে মঞ্চের সামনের অংশে স্থাপন করেন।
এরপর তারেক রহমান মোনাজাত পরিচালনাকারী আলেম মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সঙ্গে সালাম বিনিময় করেন এবং সম্মানের সঙ্গে তাকে সামনের চেয়ারে বসার অনুরোধ জানান। পরে সেই চেয়ারে বসেই খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা ইব্রাহিম।
একজন আলেমের প্রতি এমন হৃদ্যতাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশংসায় ভাসছেন তারেক রহমান। অনেকে এই সুন্দর ব্যবহারের জন্য তাকে ধন্যবাদ ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।
এদিন দোয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠানে কড়াইল বস্তি, মহাখালীসহ আশপাশের এলাকার বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। তারেক রহমান অনুষ্ঠানে পৌঁছানোর আগেই পুরো মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারেক রহমান। কড়াইল বস্তি ও মহাখালী এলাকা এ আসনের অন্তর্ভুক্ত।
