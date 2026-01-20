মানিকগঞ্জের আতা ও ঝিনাইদহের ফিরোজ বিএনপি থেকে বহিষ্কার
দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য মো. আতাউর রহমান আতা এবং ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সদস্য সাইফুল ইসলাম ফিরোজকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলটির সব পর্যায়ের পদ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়।
মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এসব তথ্য জানান।
একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে থাকা সাইফুল ইসলাম ফিরোজকে স্বেচ্ছাসেবক দলের সব পর্যায়ের পদ থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।
কেএইচ/বিএ