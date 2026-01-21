ধানের শীষ প্রতীক পেলেন তারেক রহমান
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তারেক রহমানকে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দ দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। তার পক্ষে চিঠিটি গ্রহণ করেন ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক সহ-আইনবিষয়ক সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম।
মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘আজকে ঢাকার রিটার্নিং কর্মকর্তা ঢাকা-১৭ আসনের প্রার্থী তারেক রহমানকে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর জনগণের কাছে ভোটের সুযোগ এসেছে। তরুণ সমাজ তারেক রহমানকে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন।’
