  2. রাজনীতি

মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত
প্রস্তুতি সভায় চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন চসিক মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) আগামী ২৫ জানুয়ারি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে পলোগ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিতব্য মহাসমাবেশ সফল করতে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।

বিকেলে নগরের নাসিমন ভবনে মহানগর বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান।

সভায় ডা. শাহাদাত হোসেন তিনি বলেন, চট্টগ্রামের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও গৌরবোজ্জ্বল। বীর চট্টলা থেকেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ২০১২ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক জনসভা। সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এবার বীর চট্টলায় আসছেন আগামী রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান। চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত।

দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মেয়র শাহাদাত বলেন, শৃঙ্খলা, জনসম্পৃক্ততা ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে এই মহাসমাবেশকে স্মরণীয় করে তুলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, দেশের ভেঙে পড়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। এই দফাগুলো বাস্তবায়নের মধ্যদিয়েই দেশের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসনের পতনে তারেক রহমান নেতৃত্ব দিয়েছেন। এখন তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

সভাপতির বক্তব্যে মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ বলেন, ২৫ জানুয়ারির পলোগ্রাউন্ড মহাসমাবেশকে ঘিরে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও জনদুর্ভোগ এড়ানোর বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মহাসমাবেশ যেন শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সুশোভিত পরিবেশে সম্পন্ন হয়, সে লক্ষ্যে মহানগর বিএনপি সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় শ্রমবিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. এম. নাজিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম-১০ আসনের প্রার্থী সাঈদ আল নোমান, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্করসহ মহানগর বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতারা।

এসময় মহানগর বিএনপির সদস্য ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এমআরএএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।