ঢাকা-৬ আসনে যেভাবে শুরু হলো প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-৬ আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হয়েছে কবর জিয়ারত ও পথসভার মধ্য দিয়ে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর জুরাইন কবরস্থান ও বাংলাবাজার এলাকাকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক প্রচারে নামেন প্রধান দুই প্রার্থী।
বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বাংলাবাজারে পথসভার মাধ্যমে তার আনুষ্ঠানিক নির্বাচনি প্রচার শুরু করেন। এর আগে সকাল ১০টার দিকে তিনি জুরাইন কবরস্থানে গিয়ে তার বাবা ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার কবর জিয়ারত করেন।
এরপর বাংলাবাজার চৌরাস্তা এলাকা থেকে হেঁটে প্রচারণা চালান তিনি। এ সময় এক পথসভায় ইশরাক হোসেন বলেন, তিনি এলাকাবাসীর সন্তান হিসেবে তাদের সামনে এসেছেন এবং একটি সুযোগ প্রার্থনা করছেন।
তিনি বলেন, এর আগে তিনি কোনো রাষ্ট্রীয় বা সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেননি, তাই জনগণের সমর্থন নিয়ে কাজ করার সুযোগ চান।
এ সময় তিনি ঢাকা-৬ আসনের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। গ্যাসের তীব্র সংকট, যানজট, জলাবদ্ধতা, বায়ু, শব্দ ও পানি দূষণসহ বহুমুখী সমস্যার কারণে এলাকাটি বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এসব সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান নিয়ে তার সুপরিকল্পনার কথাও জানান ইশরাক।
অপরদিকে একই দিন সকালে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ও ১০ দল সমর্থিত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নানও আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেন।
সকাল সাড়ে ৭টায় তিনি জুরাইন কবরস্থানে জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ জুনায়েদ, আনাসসহ সেখানে দাফন করা সব শহীদের কবর জিয়ারত করেন।
কবর জিয়ারত শেষে ড. আব্দুল মান্নান বলেন, ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের মানুষ, বিশেষ করে পুরান ঢাকার বাসিন্দারা অধিকার থেকে বঞ্চিত। নির্বাচিত হলে পুরান ঢাকার যানজট, গ্যাস সংকটসহ মৌলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
ড. মান্নান আরও বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি নতুন বাংলাদেশের সূচনা হয়েছে এবং সেই চেতনা ধারণ করেই তারা সামনে এগিয়ে যেতে চান। এ সময় শহীদদের পরিবারের সদস্য, দলীয় নেতাকর্মী ও বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।
এমডিএএ/এমএমকে