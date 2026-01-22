ঢাকা-১৫ আসনে প্রচারণায় নেমেছেন দুই শফিক

ঢাকা-১৫ আসনে প্রচারণায় নেমেছেন দুই শফিক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণায় নেমেছেন ঢাকা-১৫ আসনের দুই শফিক। এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বিএনপির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান মিল্টনও। দুই শফিকই বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে আনুষ্ঠানিক প্রচারণায় নামেন।
জানা গেছে, রাজধানী ঢাকা থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেন ১০ দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর মিরপুরে জনসভায় অংশ নেন তিনি।
জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের উদ্যোগে মিরপুর-১০ গোলচত্বরের পূর্ব পাশে বিকেল ৪টার দিকে জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়।
এদিকে, ঢাকা-১৫ আসনে বিএনপির শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন দুপুরে তালতলা থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেন। তালতলা হয়ে মিরপুর ১০ ঘুরে মিরপুর ১৩ এ গিয়ে এই প্রচারণা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
কাফরুল থানার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মোল্লা বলেন, এটি ঐতিহ্যগতভাবে বিএনপির ঘাঁটি। বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মেজর কামরুল ইসলাম এই আসন থেকে দুইবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ কারণে এই আসনকে আমরা বিএনপির ঘাঁটি মনে করি। এখানে প্রতীক হিসেবে বিএনপি পাস করবে।
শেওড়াপাড়ায় জামাতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হাবিব বলেন, এখান থেকে আমির রাজনীতি করছেন। তিনি আসনের সবচেয়ে শক্ত প্রার্থী। তিনিই জয়ী হবেন। আজ এই আসন থেকেই জামায়াতের আনুষ্ঠানিক প্রচারণাও শুরু হবে।
প্রসঙ্গত, ঢাকা-১৫ আসনটি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৪, ১৩, ১৪ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড (মিরপুর-কাফরুল) নিয়ে গঠিত। তালতলা, শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, কাফরুল, মিরপুর ১০, মিরপুর ১৪, কচুক্ষেত ও পূর্ব সেনপাড়া নিয়ে এই আসন গঠিত।
ইএইচটি/এমএমকে