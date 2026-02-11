‘ফ্রি অ্যানিমেল ক্লিনিক’ উদ্বোধন করলেন তারেক রহমান
বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (বাওয়া) ‘ফ্রি অ্যানিমেল ক্লিনিক’ উদ্বোধন করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
তারেক রহমান বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বনানীতে এই ক্লিনিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টরা জানান, পথপ্রাণী ও অসহায় প্রাণীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পাওয়ার এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ক্লিনিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা, প্রাথমিক সেবা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে।
কেএইচ/বিএ