  2. রাজনীতি

জুলাই সনদের ভিত্তিতে সংস্কার করে এগিয়ে যাবো: মাসুদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৯ এএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জুলাই সনদের ভিত্তিতে সংস্কার করে এগিয়ে যাবো: মাসুদ
সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ/ছবি: জাগো নিউজ

জুলাই সনদের ভিত্তিতে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা সামনে রেখে সংস্কার করে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন পটুয়াখালী-২ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিতে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে সংসদ ভবন এলাকায় প্রবেশের আগে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব বলেন।

জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ‘সংসদে আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো সরকারি দলের কী ভূমিকা হয়। জনগণের প্রত্যাশা অনেক। জুলাই সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার যে অঙ্গীকার আছে, সব রাজনৈতিক দল, আমরা আশা করি সেই অঙ্গীকারে অবিচল থাকবো। জুলাই সনদের ভিত্তিতে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা সামনে রেখে সংস্কার করে এগিয়ে যাবো।’

এসএম/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।