বারবার পদত্যাগের কথা বলা দেশ ধ্বংসের শামিল: মির্জা আব্বাস
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, আমি জামায়াতকে অনুরোধ করবো গণতান্ত্রিক ধারা মেনে চলা উচিত। যা হবে সংসদে হবে। না মানলেই আমরা পদত্যাগ করবো, পদত্যাগ করবো- এটা দেশ ধ্বংসের শামিল।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে, সংসদ ভবনে সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের জন্য নির্ধারিত হলরুমে সভা করেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা। সেখান থেকে বেরিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেন বিএনপি নেতারা।
সভা থেকে বেরিয়ে একই প্রশ্নের মুখে পড়েন দলটির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, এটা তো সাংবিধানিকভাবে করতে হবে। এ মুহূর্তে সংবিধানে এটা তো নেই। সংবিধান পরিবর্তনের আগে এটার তো এ মুহূর্তে কোনো সুযোগ নেই। আমরা তো সংবিধানের কথা সবসময় বলি। সাংবিধানিকভাবে সংবিধান চলতে হবে তো, তাই না?
শপথ নেওয়া বা না নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কারা শপথ নেবেন, কারা নেবেন না; সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা নির্বাচিত হয়েছি। আমরা মনে করি জনগণের রায়কে যদি সম্মান জানাতে হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের সংসদে যেতে হবে, জনগণের পক্ষে কথা বলতে হবে। কার্যকর করার জন্য সব সংসদ সদস্যদের সহযোগিতা করতে হবে।
এএএইচ/এএমএ