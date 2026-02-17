  2. রাজনীতি

মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিচ্ছেন জাকারিয়া তাহের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা-৮ আসনের সংসদ সদস্য জাকারিয়া তাহের (সুমন)

নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন কুমিল্লা-৮ আসনের সংসদ সদস্য জাকারিয়া তাহের (সুমন)।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে তাকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ফোন দেওয়া হয়েছে বলে তার ব্যক্তিগত সহকারী ও বিএনপি নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন কল্লোল জানিয়েছেন।

মোয়াজ্জেম জাগো নিউজকে বলেন, ‘স্যার সংসদ সদস্য হিসেবে শপথের জন্য সংসদ ভবনে আছেন। আমাকে ফোনে জানিয়েছেন, তাকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ফোন দেওয়া হয়েছে। বের হলে বিস্তারিত জানতে পারবো।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী জাকারিয়া তাহের ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৬৯ হাজার ১৭৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. শফিকুল আলম হেলাল দাঁড়িপল্লা প্রতীকে পান ৪৫ হাজার ৯১ ভোট।

