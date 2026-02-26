  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া বগুড়া-৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী বাদশা

প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া বগুড়া-৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী বাদশা
বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা/ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া বগুড়া-৬ আসনে উপ-নির্বাচনে দলের প্রার্থী করা হয়েছে রেজাউল করিম বাদশাকে। বর্তমানে তিনি বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিএনপির পক্ষ থেকে রেজাউল করিম বাদশাকে প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়। বগুড়া-৪ আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য (এমপি) মো. মোশারফ হোসেন এই তথ্য জানিয়েছেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খানও বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বগুড়া-৪ আসনের এমপি মো. মোশারফ হোসেন তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, বগুড়া-৬ (সদর) আসনের এমপি প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির সম্মানিত সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা ভাইকে বিএনপির গুলশান দলীয় চেয়ারম্যানের কার্যালয় থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করা হলো।’

কেএইচ/এমএমকে

