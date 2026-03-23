জিয়াউর রহমান-খালেদা জিয়ার কবরে নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির শ্রদ্ধা

জিয়াউর রহমান-খালেদা জিয়ার কবরে নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির শ্রদ্ধা
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির নেতাকর্মীরা।
সোমবার (২৩ মার্চ) জিয়া উদ্যানে তাদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তারা। একই সঙ্গে কবর জিয়ারত ও দোয়ার আয়োজনও করা হয়।
কর্মসূচিতে পার্টির চেয়ারম্যান মাস্টার এম এ মান্নান, মহাসচিব ইমরুল কায়েস, সহ-সভাপতি তৌহিদুল হক সজিব, সহ-সভাপতি মো. মোহসিন হোসেনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিন নেতাকর্মীরা দুজনের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করেন।
