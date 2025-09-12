মালয়েশিয়ায় ভিসার নথি জালিয়াতি, এক কর্মকর্তার ৮ বছরের কারাদণ্ড

মালয়েশিয়ায় ভিসার নথি জালিয়াতি, এক কর্মকর্তার ৮ বছরের কারাদণ্ড
মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম ভিসার নথি জালিয়াতির মামলায় অভিবাসন বিভাগের এক কর্মকর্তাকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এক লাখ ৫০ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারক আজহার আব্দুল হামিদ এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামসুদ্দিন ইসহাক (৫১) ভানুয়াতুর এক ব্যক্তির জন্য জাল নথি প্রস্তুত করেছিলেন, যা অভিবাসী পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়।
জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে আরও এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানান, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার সরকারি দায়িত্ব ও জনআস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এ ধরনের অপরাধ শুধু প্রতিষ্ঠানকেই নয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার জন্যও হুমকিস্বরূপ।
এ মামলা মালয়েশিয়ায় অভিবাসী পাচার বিরোধী আইন ২০০৭-এর ২৬ই ধারায় প্রথম দোষী সাব্যস্তের ঘটনা।
