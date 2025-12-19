  2. জাতীয়

ঢাকায় উদীচীর কার্যালয়ে আগুন নিভলো আধা ঘণ্টা পর

১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকায় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অফিসে আগুন/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেস ক্লাবের উল্টোদিকে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যালয়ে হামলা ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আধা ঘণ্টা পর সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে তোপখানা রোডের ওই ভবনের দোতলায় থাকা সাংস্কৃতিক সংগঠনটির কার্যালয়ে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।

পরে তাদের চারটি ইউনিট আধা ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ৮টা ১৩ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাহজাহান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, তোপখানা রোডে উদীচীর কার্যালয়ে আগুনের খবর পেয়ে প্রথমে তিনটি ইউনিট সেখানে যায়। পরে আরও একটি ইউনিট যোগ দেয়। পরে রাত ৮টা ১৩ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

