মালয়েশিয়ায় ইমিগ্রেশনের অভিযান, অভিবাসী ও নিয়োগকর্তাসহ আটক ৩১

মালয়েশিয়ায় ইমিগ্রেশনের অভিযান, অভিবাসী ও নিয়োগকর্তাসহ আটক ৩১
মালয়েশিয়ার সারাওয়াক রাজ্যের মিরি শহরে বিশেষ অভিযানে এক নিয়োগকর্তাসহ ৩১ জনকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ (জেআইএম)। গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) পরিচালিত এ অভিযানে শহরের বিভিন্ন হটস্পট এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। তবে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো বাংলাদেশি আছেন কি-না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
সারাওয়াক জেআইএমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়, অপ্স সাপু, অপ্স মাহির, অপ্স বেলাঞ্জা ও অপ্স সেলেরা নামের চারটি সমন্বিত অভিযানে ১৪ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। এসময় পাঁচটি স্থানে একযোগে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে মোট ৩৯ জনের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ৩০ জন বিদেশিকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ ও পাঁচজন নারী। আটককৃতদের বিরুদ্ধে অবৈধ প্রবেশ, মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থান এবং কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ভিজিট পাসের অপব্যবহারসহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে।
এমএমকে/জিকেএস