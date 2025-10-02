মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ১০ অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতার

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ১০ অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতার
মালয়েশিয়ার তেরেঙ্গানু পার্হেন্তিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সমন্বিত অভিযানে বাংলাদেশিসহ ১০ অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ।
২৯ সেপ্টেম্বর পুত্রাজায়ার গোয়েন্দা ও বিশেষ অপারেশন বিভাগ, তেরেঙ্গানু জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (এমকেএন), রাজ্য মেরিন পার্ক অফিস ও মালয়েশিয়ান মেরিটাইম এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির (এমএমইএ) সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।
এসময় ৯টি স্থাপনা তল্লাশি করে মোট ৯৯ জনকে যাচাই করা হয়।
গ্রেফতারদের মধ্যে ৫ জন বাংলাদেশি, ৪ জন পাকিস্তানি ও ১ জন মিয়ানমারের নাগরিক রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
এছাড়া অবৈধ অভিবাসীদের সহায়তার অভিযোগে দুই স্থানীয়কে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
ইমিগ্রেশন বিভাগ জানায়, জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে অবৈধ অভিবাসন ও সংশ্লিষ্ট হুমকি থেকে সুরক্ষিত রাখতেই এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
এমআইএইচএস