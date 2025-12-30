বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি সুইডেনের প্রথম নির্বাচন
প্রথমবারের মতো নির্বাচনের আয়োজন করলো সুইডেন প্রবাসী নোয়াখালিবাসীর সংগঠন ‘বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি সুইডেন’। গত ২৫ ডিসেম্বর দেশটির রাজধানী স্টকহোমে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনলাইন ও সরাসরি ভোটে সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ড. মো. মহিউদ্দিন গাজী, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন এ. কে. এম. শাহজাহান এবং কোষাধ্যক্ষ ও অর্থ সম্পাদক হয়েছেন রাহাত আনিক।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে প্রবাসী নোয়াখালীবাসীর মধ্যে ঐক্য, সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক চর্চার একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।
প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নবনির্বাচিত সভাপতি ড. মো. মহিউদ্দিন গাজী জাগো নিউজকে বলেন, আমার এই বিজয় আসলে কোনো একক ব্যক্তির নয়, এটি বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর সম্মিলিত আস্থা ও ভালোবাসার প্রতিফলন।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রবাসে বসবাসরত নোয়াখালীবাসীর জন্য একটি অরাজনৈতিক, স্বচ্ছ ও মানবিক সংগঠন গড়ে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য, যেখানে পরস্পর পরস্পরের পাশে দাঁড়াবে।
এ. কে. এম. শাহজাহান বলেন, ‘এই নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে, প্রবাসেও শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রেখে সংগঠন পরিচালনা করা সম্ভব।’ তিনি জানান, সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা হবে।
কোষাধ্যক্ষ ও অর্থ সম্পাদক রাহাত আনিক বলেন, ‘সংগঠনের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই তার প্রধান দায়িত্ব। সদস্যদের আস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটি সুসংগঠিত ও টেকসই আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি।
এ উপলক্ষে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি সুইডেনের পক্ষ থেকে সংগঠনের সকল সদস্য, নির্বাচন কমিশন, ভলান্টিয়ার এবং নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।
নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে ভবিষ্যতে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি সুইডেন প্রবাসী নোয়াখালীবাসীসহ বৃহত্তর বাংলাদেশি কমিউনিটির সামাজিক ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।
