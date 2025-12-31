ফিনল্যান্ডের ল্যাপল্যান্ড: পর্যটকদের স্বপ্নের গন্তব্য
ফোরকান মাহমুদ, ফিনল্যান্ড
ফিনল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের জনপ্রিয় পর্যটন অঞ্চল ল্যাপল্যান্ড চলতি শীত মৌসুমে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তুষারঢাকা প্রাকৃতিক দৃশ্য, নর্দার্ন লাইটস (অরোরা বোরিয়ালিস) এবং সান্তা ক্লজ ভিলেজকে ঘিরে ইউরোপসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
স্থানীয় পর্যটন কর্তৃপক্ষ জানায়, শীতের শুরু থেকেই হোটেল, গ্লাস ইগলু ও আইস হোটেলগুলোতে বুকিং প্রায় পূর্ণ। বিশেষ করে রোভানিয়েমি শহরে অবস্থিত সান্তা ক্লজ ভিলেজে প্রতিদিনই পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেখানে সান্তা ক্লজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিশেষ ডাকঘর থেকে চিঠি পাঠানো এবং উৎসবমুখর পরিবেশ পর্যটকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করছে।
নর্দার্ন লাইটস দেখার জন্য ল্যাপল্যান্ডকে বিশ্বের অন্যতম সেরা গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শীতকালে পরিষ্কার আকাশ ও দীর্ঘ রাতের কারণে অরোরা দেখার সম্ভাবনা বেশি থাকায় পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ছে। পাশাপাশি রেইনডিয়ার সাফারি, হাস্কি স্লেজ রাইড, স্নোমোবাইলিং ও আইস ফিশিংয়ের মতো রোমাঞ্চকর কার্যক্রম ভ্রমণপিপাসুদের টানছে।
পর্যটক আবু সাঈদ তামিম ল্যাপল্যান্ড ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, ল্যাপল্যান্ডের প্রকৃতি সত্যিই অসাধারণ। বিশেষ করে নর্দার্ন লাইটস দেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। এখানে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা এত ভালো যে পরিবারসহ ভ্রমণ করতে কোনো দুশ্চিন্তা নেই।
অন্যদিকে ফিনল্যান্ড প্রবাসী ভ্রমণপ্রেমী মনজুর মোর্শেদ বলেন, ল্যাপল্যান্ড শুধু পর্যটন নয়, এটি এক ভিন্ন অনুভূতির নাম। বরফে ঘেরা পরিবেশ, রেইনডিয়ার সাফারি এবং গ্লাস ইগলুতে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা পর্যটকদের আজীবন মনে থাকবে।
পর্যটন সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ফিনল্যান্ড বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ দেশ হওয়ায় পরিবারসহ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ল্যাপল্যান্ড বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শীতকালীন রোমাঞ্চ এবং নিরাপদ ভ্রমণ পরিবেশের সমন্বয়ে ল্যাপল্যান্ড আগামী বছরগুলোতেও আন্তর্জাতিক পর্যটনে শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখবে।
এমআরএম