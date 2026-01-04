গ্রিসে তুষার ধসে চার পর্যটক নিহত
গ্রিসের ফোকিডা অঞ্চলের ভরদুসিয়া পর্বতমালায় তুষার ধসে চারজন পর্যটক নিহত হয়েছেন। ক্রিসমাস ডে উপলক্ষে হাইকিংয়ে বের হয়ে তারা এই দুর্ঘটনার শিকার হন। শুক্রবার দীর্ঘ অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের পর তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
গ্রিসের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়, নিহতরা ভরদুসিয়া পর্বতের কোরাকাস শৃঙ্গের দিকে হাইকিংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিরে না আসায় স্বজনরা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। এরপরই ফায়ার সার্ভিস, বিশেষ উদ্ধারকারী দল ও স্বেচ্ছাসেবীরা যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রতিকূল আবহাওয়া, তীব্র ঠান্ডা ও ঘন তুষারপাতের কারণে উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হয়। পরে ড্রোন, তাপ শনাক্তকারী যন্ত্র ও প্রশিক্ষিত অনুসন্ধানী কুকুরের সহায়তায় একটি গভীর তুষারে চাপা পড়া স্থানে চারজনের মরদেহ পাওয়া যায়। নিহতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও একজন নারী রয়েছেন।
উদ্ধারকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী, মরদেহগুলো কাছাকাছি অবস্থানে পাওয়া গেছে, যা থেকে ধারণা করা হচ্ছে হঠাৎ নেমে আসা শক্তিশালী তুষারধসে তারা একসঙ্গে আটকা পড়েন এবং আত্মরক্ষার সুযোগ পাননি।
নিহতের একজন ছিলেন পেলোপনিজের ইলিয়ার লেচাইনা এলাকার ৫৫ বছর বয়সী ব্যক্তি, যিনি গ্রিসজুড়ে অসংখ্য পাহাড়ে আরোহণের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী হিসেবে পরিচিত।
আরেকজন কম্পিউটার টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করতেন। নিহত নারী ত্রিকালার একজন ৩১ বছর বয়সী শিক্ষিকা।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে সামান্য কম্পনেও বড় ধরনের তুষার ধসের ঝুঁকি তৈরি হয়।
ঘটনার পর গ্রিক কর্তৃপক্ষ পর্বতাঞ্চলে চলাচলে সতর্কতা জারি করেছে এবং অভিজ্ঞ গাইড ছাড়া পাহাড়ি পথে যাতায়াত না করার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে শীতকালীন মৌসুমে হাইকিং ও পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার ও আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
মতিউর রহমান মুন্না/এমআরএম/জেআইএম