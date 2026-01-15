জাল নথি দাখিলের অভিযোগ
মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কোম্পানি পরিচালককে ৫০ হাজার রিঙ্গিত জরিমানা
মালয়েশিয়ায় জাল লেটার অব অ্যাওয়ার্ড (এলওএ) দাখিলের দায়ে এক বাংলাদেশি কোম্পানি পরিচালককে ৫০ হাজার রিঙ্গিত জরিমানা করেছেন আদালত। জরিমানা অনাদায়ে তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
দেশটির জাতীয় সংবাদ সংস্থা বারনামা জানায়, মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) কুয়ালালামপুর সেশন কোর্টের বিচারক সুজানা হুসিন এ রায় দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ জাসিম (৪৩)। তিনি একটি বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং পাঁচ সন্তানের জনক।
আদালতে উপস্থাপিত অভিযোগে বলা হয়, ২০২৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ জাসিম মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের পুত্রজায়া এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনে লেবার রিক্যালিব্রেশন প্রোগ্রাম (আরটিকে ২.০)-এর আওতায় আবেদন করার সময় একটি জাল এলওএ দাখিল করেন। ওই নথিতে কুয়ালালামপুরের জালান তুন রাজাক এলাকায় একটি কন্ডোমিনিয়ামে সংস্কার কাজের প্রকল্প দেখানো হয়, যা বাস্তবে ছিল না।
বারনামা আরও জানায়, মামলার বিবরণ অনুযায়ী ইমিগ্রেশন বিভাগ ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ জাসিমের প্রতিষ্ঠান নিসা রিসোর্সেস এসডিএন বিএইচডি-কে ই-মেইলের মাধ্যমে ১৪ জন নির্মাণশ্রমিকের আরটিকে ২.০ আবেদনের জন্য সাক্ষাতের তারিখ নির্ধারণ করে। নির্ধারিত দিনে আসামির স্ত্রী—যিনি প্রতিষ্ঠানটির সহ-পরিচালক—থাম্বপ্রিন্ট আবেদনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেন এবং ‘অরিয়ন ম্যানেজমেন্ট করপোরেশন’-এর নামে একটি এলওএকে প্রকৃত নথি হিসেবে উপস্থাপন করেন।
পরবর্তীতে অরিয়ন কন্ডোমিনিয়াম ম্যানেজমেন্ট করপোরেশন কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে উক্ত নথিটি সম্পূর্ণ জাল। তারা জানায়, উল্লিখিত প্রকল্পটি কাল্পনিক, ব্যবহৃত লেটারহেডটি তাদের নয় এবং নিসা রিসোর্সেসের সঙ্গে তাদের কখনো কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল না।
এই ঘটনায় মোহাম্মদ জাসিমের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়ার দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারায় মামলা করা হয়, যেখানে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
শুনানিকালে আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারিথ এমিয়ের ফারহান মর্নি দণ্ড লাঘবের আবেদন জানিয়ে বলেন, তার মক্কেল তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন এবং সমন পাওয়ার পর স্বেচ্ছায় গত বছরের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় ফিরে আসেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর নিজওয়ান আবদ লতিফ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আবেদন জানান।
তিনি বলেন, জাল নথি ব্যবহার করে আসামি কোম্পানিজ কমিশন অব মালয়েশিয়া (এসএসএম) এবং কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (সিআইডিবি) প্রতি আস্থাভঙ্গ করেছেন।
সব দিক বিবেচনায় নিয়ে আদালত মোহাম্মদ জাসিমকে ৫০ হাজার রিঙ্গিত জরিমানা এবং অনাদায়ে এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।
