গাজায় সাহায্য পৌঁছাতে সরকারের উদ্যোগ চাইলেন শায়খ আহমাদুল্লাহ

গাজায় সাহায্য পৌঁছাতে সরকারের উদ্যোগ চাইলেন শায়খ আহমাদুল্লাহ
যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনে এ দেশের মানুষের অংশগ্রহণের পথ সুগম করার উদ্যোগ নিতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্ট আলেম আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ দাবি জানান।
বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ গাজার মানুষের পাশে দাঁড়াতে আকুল উল্লেখ করে শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেন, যুদ্ধবিরতির এই অনুকূল সময়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের জোরালো দাবি—যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনে এদেশের মানুষের অংশগ্রহণের পথ সুগম করার উদ্যোগ নিন।
তিনি বলেন, অনেকেই আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গাজায় আর্থিক সহায়তা পৌঁছাতে চান। বাংলাদেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে বাইরে পাঠানো আইনগত নানা জটিলতার কারণে প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। এমন কি ফিলিস্তিন দূতাবাসের মাধ্যমে আমরা যে সাহায্য পাঠানোর চেষ্টা করি, তাও তারা সরাসরি পৌঁছাতে পারে না। তবে সরকার চাইলে সীমিত পরিসরে হলেও সম্ভব। সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হোক—এটি আমাদের প্রত্যাশা।
গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়া প্রসঙ্গে শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেন, গাজার সব হারানো মানুষগুলোর একটু স্বস্তির নিশ্বাস বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষের ক্ষত-বিক্ষত অন্তরকে ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রশান্ত করেছে। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, এই স্বস্তি যেন স্থায়ী হয়।
ওএফএফ