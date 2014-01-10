ওসমান হাদির সমাধিস্থল দেখতে ছুটে আসছেন শিক্ষার্থী-জনতা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে সমাহিত করা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমাধিসৌধে। সেই সমাধিস্থল দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন শিক্ষার্থী-জনতা।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সরেজমিনে দেখা যায়, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থলে মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন ফেরদৌস আলম। তিনি বলেন, বিপ্লবীর জানাজায় এসেছি। তার সমাধিস্থলও দেখলাম। বিপ্লবী হাদি আজীবন এ হৃদয়ে থাকবে। তার বিপ্লবী চেতনা থেকেই আমাদের অনাগত বিপ্লব সফল হবে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আসা আমিনুল ইসলাম নামে এক শুভাকাঙ্ক্ষী বলেন, হাদি ভাই হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি, তেত্রিশ বছরের এমন একজন যুবক যিনি জাতির জন্য যা বুঝতে পেরেছেন তা আমরা বুঝতে পারিনি। যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত হাদি থাকবে। যারা দেশের জন্য কাজ করতে চায় তারা যেন হাদি ভাইয়ের কবরের দিকে তাকালেই শিক্ষা লাভ করতে পারে এজন্য আমরা চাই তাকে কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশেই দাফন করা হোক।
চাঁদপুরে থেকে আসা মজিবুর রহমান নামে আরেক শুভাকাঙ্ক্ষী বলেন, আমরা চাই যেন সরকার এই হত্যার সুষ্ঠু বিচার করে। সেই সঙ্গে এই দেশের যুবকেরা যেন হাদির মতো হত্যার শিকার না হয়, আর যেন কোনো বিপ্লবীকে জীবন দিতে না হয় সরকারের কাছে এই প্রত্যাশা।
জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে শরীফ ওসমান হাদির জানাজা। পরে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশেই সমাহিত করা হবে।
এফএআর/এমআরএম/এএসএম