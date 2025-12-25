  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ১০:১৩ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
নামাজের সময়সূচি: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫

 

আজ বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১০ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ৪ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

 

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৫:১৯ মিনিট।

> জোহর- ১২:০৪ মিনিট।

> আসর- ৩:৪২ মিনিট।

> মাগরিব- ৫:২৩ মিনিট।

> ইশা- ৬:৪০ মিনিট।

 

> আজ সূর্যাস্ত- ৫:২০ মিনিট।

> আজ সূর্যোদয়- ৬:৩৮ মিনিট।

 

শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর

> ফজর- ৫:১৯ মিনিট।

> সূর্যোদয়- ৬:৩৯ মিনিট।

 

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

 

বিয়োগ করতে হবে-

> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

> সিলেট: -০৬ মিনিট।

 

যোগ করতে হবে-

> খুলনা: +০৩ মিনিট।

> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

> রংপুর: +০৮ মিনিট।

> বরিশাল: +০১ মিনিট।

 

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

 

