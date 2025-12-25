  2. ধর্ম

দেশের কল্যাণে নিবেদিত হোক এই প্রত্যাবর্তন: মিজানুর রহমান আজহারী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৮ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
দেশের কল্যাণে নিবেদিত হোক এই প্রত্যাবর্তন: মিজানুর রহমান আজহারী
তারেক রহমানের দেশের ফেরাকে স্বাগত জানিয়েছেন আজহারী

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন দেশের কল্যাণে নিবেদিত হোক এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন জনপ্রিয় ইসলামিক স্কলার মিজানুর রহমান আজহারী।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে স্বাগত জানিয়ে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে তিনি লেখেন, ‘সুদীর্ঘ ১৮ বছর পর জনাব তারেক রহমান স্বপরিবারে দেশে ফিরেছেন। প্রিয় জন্মভূমিতে আপনাকে সুস্বাগতম। দেশের কল্যাণে নিবেদিত হোক আপনার এই প্রত্যাবর্তন। মসৃণ হোক আপনার আগামীর পথচলা।’

এর আগে এ দিন সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানটি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে যাত্রাবিরতির পর তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করে। বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা। এ সময় তিনি নেতাদের সঙ্গে কোলাকুলি ও কুশলবিনিময় করেন এবং উপস্থিত সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

এরপর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লাল-সবুজ বাসে করে ৩০০ ফিট এলাকার গণসংবর্ধনা মঞ্চের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

এদিকে তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে বিমানবন্দর থেকে ৩০০ ফিট পর্যন্ত সড়কের দুপাশে জড়ো হয়েছেন অগণিত নেতাকর্মী। তারেক রহমানও বাসের সামনে ও পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে দলের নেতাকর্মী ও সর্বসাধারণের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

এসইউজে/ওএফএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বিবাহবিচ্ছেদ সমাধান নয়, অন্তহীন যন্ত্রণার সূচনা: মিজানুর রহমান আজহারী

বিবাহবিচ্ছেদ সমাধান নয়, অন্তহীন যন্ত্রণার সূচনা: মিজানুর রহমান আজহারী

গোটা জাতি খালেদা জিয়াকে আন্তরিক দোয়ায় স্মরণ করছে: মিজানুর রহমান আজহারী

গোটা জাতি খালেদা জিয়াকে আন্তরিক দোয়ায় স্মরণ করছে: মিজানুর রহমান আজহারী

ভূমিকম্প নিয়ে যা বললেন শায়খ আহমাদুল্লাহ ও আজহারী

ভূমিকম্প নিয়ে যা বললেন শায়খ আহমাদুল্লাহ ও আজহারী