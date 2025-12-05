বিবাহবিচ্ছেদ সমাধান নয়, অন্তহীন যন্ত্রণার সূচনা: মিজানুর রহমান আজহারী

বিবাহবিচ্ছেদ সমাধান নয়, অন্তহীন যন্ত্রণার সূচনা: মিজানুর রহমান আজহারী
জনপ্রিয় ওয়ায়েজ ড. মিজানুর রহমান আজহারী বলেছেন, দাম্পত্য জীবনে সমস্যা হলেই বিবাহবিচ্ছেদ কোনো সমাধান নয়, বরং স্বস্তির আবরণে মোড়া দীর্ঘ অনুতাপ ও অন্তহীন আত্মিক যন্ত্রণার সূচনা। সমস্যা নির্ণয় করে যৌক্তিক সমাধানের পথে হাঁটা-ই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই তালাকের আগে ভাবুন।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে নবীজির (সা.) হাদিস সম্বলিত একটি ছবি শেয়ার করে তিনি এ মন্তব্য করেন।
হাদিসটি হলো, জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ইবলিস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে এবং তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সেই হয়, যে সর্বাধিক ফেতনা সৃষ্টি করে। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। অন্যজন এসে বলে, আমি অমুকের সাথে সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি, এমন কি তার স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত আমি তাকে ছেড়ে দেইনি। তখন শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে, হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ’মাশ বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, তখন শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে। (সহিহ মুসলিম: ২৮১৩)
মিজানুর রহমান আজহারী আরও বলেন, পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকাতেই এক বছরে ১৪০০-এর বেশি তালাক হয়, অর্থাৎ প্রতি চল্লিশ মিনিটে চুর্ণ বিচুর্ণ হচ্ছে একটি স্বপ্নময় সংসার।পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শন, পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহপ্রবণতা, একে অপরের হকের প্রতি উদাসীনতা, অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদির কারণেই ঘটছে বেশিরভাগ তালাক। ইমানদারদের সুখী দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে পারলে শয়তান খুব খুশি হয়। শয়তানের ফাঁদে পা দেবেন না। তালাকের আগে ভাবুন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা বাকারা: ২০৮)
