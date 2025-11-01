  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ১ নভেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩২ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
আজ শনিবার, ১ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১৬ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৪:৪৯ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৫ মিনিট।
> আসর- ৩:৪৩ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:২৩ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩৮ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত- ৫:১৯ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:০৪ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে-
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে-
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

