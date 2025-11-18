নামাজের সময়সূচি: ১৮ নভেম্বর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ১৮ নভেম্বর ২০২৫
আজ মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৪:৫৬ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৪ মিনিট।
> আসর- ৩:৩৬ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:১৩ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩০ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:১৫ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:১২ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো—
বিয়োগ করতে হবে—
> চট্টগ্রাম: ৫ মিনিট।
> সিলেট: ৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ৩ মিনিট।
রাজশাহী: ৭ মিনিট।
রংপুর: ৮ মিনিট।
বরিশাল: ১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ওএফএফ/এমএমকে