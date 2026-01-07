  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ৭ জানুয়ারি ২০২৬

ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৯ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

আজ বুধবার, ৭ জানুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ২৩ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ১৭ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৫:২৪ মিনিট।
> জোহর- ১২:০৯ মিনিট।
> আসর-৩:৫০ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:৩১ মিনিট।
> ইশা- ৬:৪৯ মিনিট।

> আজ সূর্যোদয়- ৬:৪২ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:২৭ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো—

বিয়োগ করতে হবে

> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে

> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।

সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ওএফএফ/এমএমকে

