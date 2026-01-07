নামাজের সময়সূচি: ৭ জানুয়ারি ২০২৬

নামাজের সময়সূচি: ৭ জানুয়ারি ২০২৬
আজ বুধবার, ৭ জানুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ২৩ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ১৭ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৫:২৪ মিনিট।
> জোহর- ১২:০৯ মিনিট।
> আসর-৩:৫০ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:৩১ মিনিট।
> ইশা- ৬:৪৯ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:৪২ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:২৭ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো—
বিয়োগ করতে হবে
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ওএফএফ/এমএমকে