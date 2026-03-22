বাংলাদেশে বিয়ে করেছেন সেই মনিকা

বাংলাদেশে বিয়ে করেছেন সেই মনিকা
কিছুদিন আগে ঢাকার রাস্তায় এক পথচারীর গায়ে হাত তুলে ভাইরাল হয়েছিলেন রুশ বংশোদ্ভূত মডেল মনিকা কবির। সেই ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আলোচিত সেই মডেল এবার বিয়ে করলেন বাংলাদেশে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করে মনিকা নিজেই এই খবর নিশ্চিত করেছেন। ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আমরা বিয়ে করেছি।’
মনিকা বিয়ে করেছেন বাংলাদেশি এক যুবক ওয়াহিদ জামানকে। শেয়ার করা ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ঘরোয়া পরিবেশে একে-অপরকে মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তারা। ভিডিওতে দুজনের খুনসুটি ও আনন্দঘন মুহূর্ত ধরা পড়েছে। সদ্য আলোচনার রেশ কাটতে না কাটতে মনিকার এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে।
মনিকার বিয়ের ঘটনা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকে শুভকামনা জানালেও কেউ কেউ তুলেছেন ভিন্ন প্রশ্ন। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশি পাসপোর্ট পেতেই কি বাংলাদেশি ছেলেকে বিয়ে করলেন তিনি? এটি কি সত্যিই বিয়ে নাকি নাগরিকত্বের জন্য চুক্তির বিয়ে!
কদিন আগে ঢাকার রাস্তায় এক পথচারীকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় মনিকা কবিরের নামে। বিভিন্ন দেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করছিলেন মনিকা।
